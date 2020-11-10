إصدار 5493 كرت تزويد بالوقود للمواطنين لحل مشكلة نقص المحروقات في جالو

أصدرت اللجنة المشرفة على توزيع المحروقات وغاز الطهي ببلدية جالو، 5493 كرت تزويد بالوقود للمواطنين، ضمن محاولات معالجة مشكلة نقص الوقود الحاد في المحروقات الذي تعاني منه البلدية.

وقالت بلدية جالو في بيان مساء الإثنين، إن اللجنة تواصل تسجيل وإصدار البطاقات الخاصة بالتزود بالوقود لكافة المواطنين، كما أطلقت نداء أخيرا لجميع المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل لدى مخاتير المحلات ليتمكنوا من تعبئة الوقود دون عراقيل.

وشدد البيان على أن هذه اللجنة شكلت نتيجةً للنقص الحاد في المحروقات وغاز الطهي، الذي تشهده البلدية منذ فترة، كما أن من مهام اللجنة القضاء على الازدحام المرافق لعملية التزود بالمحروقات وغاز الطهي.

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