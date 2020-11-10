“مالية النواب” تستعدّ لتنظيم ورشة عمل لمكافحة الفساد

ناقشت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة عبد المنعم بالكور، آليات تنظيم ورشة عمل مشتركة مع مؤسسات الدولة المختلفة، تحت عنوان “ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة الليبية، وآثارها السلبية حاضرًا ومستقبلاً”.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي، عقد يوم الأحد بمقر المجلس في طرابلس، في إطار التعاون بين المجلس والمؤسسات المختلفة.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تنظيم الورشة خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر القادم.

وحضر الاجتماع عضوية مجلس النواب، عبدالغني الفطيسي، بالإضافة إلى ممثل عن مركز البحوث والدراسات الاقتصادية، حاتم زغيل، ورئيس المجلس، نبيل فرحات، إلى جانب أحمد عمران من الجامعة الأسمرية.

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