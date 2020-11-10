بنسودا” تُقدّم إحاطة حول ليبيا لمجلس الأمن

من المنتظر أن تقدم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول ليبيا إلى أعضاء مجلس الأمن.

وتنعقد جلسة مجلس الأمن للاستماع لإحاطة “بنسودا”، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، تتخللها مداخلات من ليبيا وأعضاء المجلس، وذلك بحسب ما ذكره مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني.

ويأتي الاجتماع في وقت تترقب فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موقفًا قويًا من مجلس الأمن تجاه التفاهمات والتقدمات الأخيرة في مسارات الحوار السياسي والعسكري في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه القوي للعملية التي ترعاها البعثة في ليبيا.

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