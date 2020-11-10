اليوم.. انطلاق جلسات اللجنة العسكرية “5+5” في سرت

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن جلسات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” تنطلق اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام في مقرها الدائم بمدينة سرت.

وأوضحت البعثة في بيان لها، أن هذا الاجتماع يهدف لإسراع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف، ويأتي أيضاً استكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

وأشارت البعثة إلى أنه من المتوقع أن تستكمل هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.

وكانت اللجنة العسكرية “5+5” قد عقدت جلستها الأولى داخل البلاد في غدامس الأسبوع الماضي، وانتهت إلى عدة توصيات، من بينها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف، وتشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المليشيات من خطوط التماس.

واتفقت اللجنة أيضاً على تحديد أنشطة اللجنة المشتركة حول الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وتوحيد حرس المنشآت النفطية، وفتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع انعقاد جلسات الملتقى السياسي الليبي في تونس، الذي افتتح أعماله أمس الإثنين الرئيس التونسي قيس سعيد، والمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.

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