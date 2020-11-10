وزير الخارجية الاماراتي ونظيره الايطالي يبحثان الأوضاع في ليبيا والمنطقة

ترأس وزير الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الايطالي، لويجي دي مايو ، أعمال “الحوار الاستراتيجي” الرابع بين البلدين، الذي انعقد أمس في أبوظبي.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الاماراتية اليوم الاثنين، بحث الوزيران، خلال الحوار الاستراتيجي، “العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط”

– وكالة آكي