بوريطة: الديناميكية الإيجابية التي تسود المشهد الليبي الآن لاتزال هشة بسبب التدخلات الأجنبية

قال وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن الديناميكية الإيجابية تسود المشهد المتعلق بليبيا الآن، إلا أنها لا تزال هشة بسبب التدخلات الأجنبية.

وأضاف بوريطة في تصريحات صحفية أنه منذ سنوات، كان المنطق السائد هو الحل العسكري القائم على القوة، وهو منطق الغالب والمغلوب، في محاولة لجعل الأمر يبدو كما لو أن الليبيين ليسوا قادرين على حل المشكلة من خلال الحوار، مؤكدا أن المغرب ضد هذا المنطق.

