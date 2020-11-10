البعثة الأممية: الجولة السادسة من مباحثات اللجنة العسكرية ستعقد في مقرِّها بمدينة سرت

ليبيا – كشفت البعثة الأممية أنه بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف، واستكمالًا للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس ستعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 10 و 13 نوفمبر الجولة السادسة من المحادثات، في مقرها الدائم في مدينة سرت.

البعثة لفتت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن المباحثات ستعقد بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة.

وتوقّعت أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة الى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصّصة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية