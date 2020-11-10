فريق من ديوان الرئاسي يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية في جامعة طرابلس

تابع فريق إدارة المتابعة المكلف من أمين عام مجلس الوزراء الدكتور “الطاهر عامر”، صباح أمس الاثنين خلال زيارته لجامعة طرابلس سير امتحانات الشهادة الثانوية فيها .

ووفق وكالة أنباء طرابلس اطلع الفريق على الاستعدادات والآليات المعتمدة في البرنامج الوطني للامتحانات ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لتجنب الإصابة بفيروس ” كورونا”. والتقى الفريق رئيس جامعة طرابلس رئيس اللجنة المركزية العليا لامتحانات طلبة الشهادة الثانوية العامة لمنطقة طرابلس الكبرى الاستاذ “نبيل النطاح”، الذي وضعهم في صورة سير الامتحانات والخطوات المتخذة من قبل اللجنة لضمان إجرائها بكل سلالة وتوفير سبل الراحة للطلبة والأساتذة الممتحنين حتى يتمكنوا من أداء المهمة الموكلة لهم بكل أريحية.

.