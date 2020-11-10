الرئيس الكوري يمنح خطاب الاعتماد لسفير بلاده الجديد لدى ليبيا

منح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه أوراق الاعتماد لسفير بلاده الجديد لدى ليبيا لي سانغ-سو .
وقالت وكالة الأنباء الكورية إن مراسم منح خطاب الاعتماد جرت صباح اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي في العاصمة الكورية سيول .
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منح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه أوراق الاعتماد لسفير بلاده الجديد لدى ليبيا لي سانغ-سو .
وقالت وكالة الأنباء الكورية إن مراسم منح خطاب الاعتماد جرت صباح اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي في العاصمة الكورية سيول .
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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