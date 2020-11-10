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الرئيس الكوري يمنح خطاب الاعتماد لسفير بلاده الجديد لدى ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 منح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه أوراق الاعتماد  لسفير بلاده  الجديد لدى ليبيا لي سانغ-سو .

وقالت وكالة الأنباء الكورية إن مراسم منح خطاب الاعتماد جرت صباح اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي في العاصمة  الكورية سيول .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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