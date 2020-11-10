مكافحة الأمراض: تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 657 حالة جديدة 313 حالة مخالطة من إجمالي (4221) عينة جرى فحصها أمس الاثنين.

وأكد المركز شفاء ( 732 ) حالة منها 556 حالة في طرابلس وحدها والباقين موزعين على مختلف المدن كما أكد المركز وفاة 13 حالة جديدة.

وأكد المركز ارتفاع العدد الكلي لإصابات كورونا في ليبيا إلى 70010 حالة منها الحالات النشطة : 27541 والمتعافين : 41512 والوفيات: 957 حالة.