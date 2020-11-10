المشاركون في الحوار الليبي يناقشون مسودة سياسية للحل الشامل

يناقش المشاركون الـ75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي “ليبيا أولا” المنعقد بالعاصمة التونسية, اليوم الثلاثاء, مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل” في ليبيا.

ووفق بيان صادر عن البعثة الأممية, تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, تتكون المسودة من 7 مواد سياسية رئيسية انطلق الفرقاء الليبيون برعاية الأمم المتحدة في الإطلاع عليها والتباحث بشأنها مساء أمس الاثنين إثر افتتاح الملتقى.

وتتضمن مسودة “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل في ليبيا” في بنودها السبعة 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني الذي يهدف إلى الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد بما يحقق توفير الأمن للمواطن وإنهاء النزاعات المسلحة وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الشاملة.

وانطلقت, أمس الإثنين,برعاية الأمم المتحدة أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بحفل افتتاح رسمي حضره رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وانطلقت أعمال الملتقى بعد شهور من التحضيرات والمشاورات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الليبي, وخاصة الشباب والنساء والبلديات بحضور 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي, كما شارك في الحفل عبر الاتصال المرئي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي.