«عزالدين عقيل»: الدولة الليبية كلها «برسم البيع»

قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، إن “الدولة الليبية كلها برسم البيع”، لافتًا إلى أن “الثنائي الأمريكي يحضر لكم في برنامج لاقتصاد السوق المتوحش على مفاصل مفاصله”.

وأضاف «عقيل»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اقروا كتاب نعومي كلاين عقيدة الصدمة لتحضير انفسكم لما هو قادم لعقر دياركم من رعب اقتصادي مروع!!”.

وكان «عقيل»، قد صرح في وقت سابق أن “ستيفاني تتواطأ مع نفس الطرف بفرض قانون عزل سياسي عرفي تضمنه المعيار 11 من معايير تقلد المناصب!!”.

وقال أيضًا “أتمنى من كل قلبي أن يكون الليبيون قد أضحوا عازمين وواعين حتى النخاع، بضرورة صناعة سلامهم الذي طال غيابه”.

وأضاف: “صناعة السلام لحساب وطننا وشعبنا ومصلحتنا العليا الحصرية فقط لا غير، وبعيدا بل وبعيدا جدا عن أى حسابات أو نتائج لمصائر من صنعوا بؤسنا وتسلوا بقهرنا حتى النخاع”.

وتساءل عبر حسابه: “هل يراهن ولاة أمرنا فعلا على علاتهم وعلى مصلحتنا العليا الحصرية وحدها!!؟، فهل يفعلونها أدعوا معي وقلوبكم موقنة بالإجابة”.