رئيس المخابرات البريطانية لـ السيسي: نثمن الجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي في ليبيا

ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور في القاهرة.

المسؤول البريطاني أشاد وفقًا لموقع قناة “العربية” بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع؛ سعيًا نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط والأزمة في ليبيا.

واطلع المسؤول البريطاني على رؤية السيسي في هذا الإطار، والتي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية