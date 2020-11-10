الكفرة تسجل حالة وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل إصابة جديدة.

وأكدت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة استلم بتاريخ 9 نوفمبر الجاري عدد 2 عينات لفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، أن نتائج التحاليل أظهرت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعينة سالبة للفيروس.

وأضافت اللجنة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بمدينة الكفرة بلغ 296 حالة، وأن عدد الحالات النشطة 8 حالات، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 249 حالة، وعدد حالات الوفاة 39 حالة وفاة.

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