السني: بنسودا تقدم اليوم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

تعقد اليوم الثلاثاء جلسة في مجلس الأمن للاستماع لإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومن المقرر أن يكون هناك مداخلات من ليبيا وأعضاء المجلس.

وقال مندوب لبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في تغريدة له بموقع “تويتر” ” ستكون هناك جلسة غداً الثلاثاء في مجلس الأمن للاستماع لإحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا ومداخلات من ليبيا وأعضاء المجلس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا”.