الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

قفزت سوق الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، بعد أن أعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتك” عن تقدم كبير للقاحهما المضاد لفيروس كورونا.

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه التي كانت الأكثر تضررا من جائحة كورونا، بين أفضل القطاعات أداء في جلسة اليوم، وصعدت سبعة % إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وقفزت أسهم “بيونتك” أكثر من 15 % دافعة المؤشر “داكس” الألماني ليغلق على مكاسب خمسة %، فيما لقي المؤشر دعما أيضا من بيانات تجارية إيجابية لشهر سبتمبر الماضي.

وفي بورصة لندن أغلق المؤشر “فايننشال تايمز” المثقل بأسهم شركات التصدير مرتفعا 4.7 %.

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