أردوغان : بفضل تدخلنا العسكري وصلت ليبيا إلى ملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إن تركيا مُستعدة للتفاوض بشأن التوصل لحل سياسي في ليبيا، وذلك دون الإشارة إلى مع من يتفاوض.

أردوغان زعم خلال كلمته في مؤتمر السفراء الثاني عشر في إطار احتفالية الدبلوماسية التركية في الذكرى المئوية للسيادة الوطنية، نقلها موقع “تركيا الآن”، أن تدخل بلاده في ليبيا يساهم في حل الأزمة والوصول إلى ملتقى الحوار السياسي، مجددًا تذكيره لمعسكر حكومة الوفاق بفضل تركيا عليهم.

وقال “استطعنا أن نساعد ليبيا من أجل إنهاء الحرب الدائرة هناك”، مضيفًا، والآن عاد الأمل إلى ليبيا بفضل تركيا التي ساهمت في دعمها العسكري وأيضا في قطاعات أخرى كالتعليمية والعسكرية والاجتماعية والصحية وما شابه.

وتابع، وبالتالي تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب إخوانها في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا الآن تقوم بعمليات البحث والتنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ولن تتخلى عن حقوق مواطنيها القبارصة والأتراك.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

وتتزامن تصريحات أردوغان مع انطلاق الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس، على مدار 6 أيام، بحضور مختلف أطراف الصراع، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لبحث حلحلة الأزمة الليبية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.