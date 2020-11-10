طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، منها 500 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 111 حالة، ثم بنغازي بـ 100 حالة، و33 حالة في زليتن، و26 حالة في سرت، و23 حالة في جنزور، و15 حالة في كل من الخمس وغريان، و14 حالة في ترهونة، و13 حالة في كل من الزنتان وأجدابيا، 12 حالة في قصر بن غشير، و11 حالة في الجميل، حسب بيان المركز حول الوضع الوبائي في البلاد، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 10 حالات في الرياينة، و9 حالات في الماية، و8 حالات في كل من جادو والقره بوللي، و7 حالات في الغريفة، و6 حالات في سبها، و5 حالات في الشاطئ، و4 حالات في زوارة، و3 حالات في كل من الحرابة ورقدالين، وحالتين في كل من العامرية والمعمورة وبنت بيه وتراغن ومسلاتة وسوق الخميس امسيحل والزاوية الغرب، وحالة واحدة في كل من يفرن والعجيلات والزاوية الجنوب والسبيعة والبوانيس والكفرة وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 732 مصابا منهم 556 حالة في طرابلس، و24 حالة في صرمان، و3 حالات في أجدابيا، و41 حالة في سبها، و26 حالة في الرحيبات، و25 حالة في غريان، و10 حالات في سرت، و8 حالات في مصراتة، وحالتان في الكفرة، و9 حالات في العجيلات، و4 حالات في الزاوية الجنوب، و15 حالة في زليتن، و9 حالات في الزنتان.

في حين توفى 13 مصابا، منهم 3 حالات في طرابلس، وحالة في كل من زلطن والعجيلات والخمس وباطن الجبل وأجدابيا والرحيبات ومسلاتة والكفرة والقلعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا