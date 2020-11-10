طلاب الشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات وجولة لعضو اللجنة العليا للامتحانات على لجان تاجوراء

واصل طلاب الثانوية في المدارس التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات العام الدراسي 2019/2020، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وبحسب وزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، قامت عضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 2019-2020، سالمة الكرطال، بجولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الامتحانية بتاجوراء التابعة للجنة المركزية طرابلس أمس الإثنين.

طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني

ونشرت الوزارة صورا لبعض الطلاب خلال الجولة يقومون بأداء الامتحانات مرتدين الكمامات أثناء أداء الامتحان، وحرصوا على استعمال الكحول والمواد المطهرة.

وبداية الأسبوع الماضي انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

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