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الإمارات وإيطاليا تبحثان الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

بحث وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الايطالي، لويجي دي مايو عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإماراتية تبادل الجانبان خلال ترأسهما لأعمال “الحوار الاستراتيجي” الرابع بين البلدين، الذي انعقد في أبوظبي وجهات النظر تجاه “مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط” بحسب وكالة آكي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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