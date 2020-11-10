عاجل // مصادر: المشاركون في ملتقى الحوار بتونس سيعتمدون خارطة الطريق بعد تعديلها

أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن المشاركين في ملتقى الحوار بتونس سيعتمدون خارطة الطريق بعد تعديلها من قبل اللجنة القانونية لإعادة صياغة وثيقة البرنامج السياسي.

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