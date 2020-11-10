عاجل // مصادر: المشاركون في ملتقى الحوار بتونس سيعتمدون خارطة الطريق بعد تعديلها

أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن المشاركين في ملتقى الحوار بتونس سيعتمدون خارطة الطريق بعد تعديلها من قبل اللجنة القانونية لإعادة صياغة وثيقة البرنامج السياسي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن المشاركين في ملتقى الحوار بتونس سيعتمدون خارطة الطريق بعد تعديلها من قبل اللجنة القانونية لإعادة صياغة وثيقة البرنامج السياسي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
علي بركة الله ..و وفق الله جهود المخلصين من أبناء الوطن الذين تناسوا مصالحهم وارتباطاتهم و ولائاتهم من اجل الوطن….الشعب أصابه الملل والكآبة والحزن من نتائج هذه النكبة التي جلبت لنا الدمار والتشرذم والنزوح والفقر والمرض والجهل….مؤامرة كبيرة شاركت فيها الدول العظمي لتحطيم جميع البلاد العربية وسرقة ثرواتها بمساعدة ومباركة الخوان المفلسين والارهابيين واللصوص والعملاء …قدر الله وماشاء فعل …المهم الآن ان ننظر للمستقبل بعين الامل والثقة لنعطي فرصة لاجيالنا القادمة وشبابنا واطفالنا في حياة أفضل…اللهم أهدينا فيما من هديت يارب العالمين وأكشف عنا هذه الغمة …ونجينا من الدسائس والفتن ماظهر منها ومابطن …إنك علي كل شيء قدير…اللهم آمييييييييييييييييين…………………………………….
أضف تعليقـك