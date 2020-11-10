أجدابيا.. خطة انتشار أمني لحل الاختناقات المرورية

عقد مدير مديرية أمن أجدابيا، العميد خالد البسطة، اجتماعه الأول مع رؤساء المراكز والأقسام التابعة لمديرية أمن أجدابيا، بحضور مساعد الشؤون الأمنية والعامة.

وشهد الاجتماع، بحث الأوضاع الأمنية التي سيتم بموجبها وضع خطة أمنية للانتشار الأمني داخل المدينة وفرض الأمن وحل الاختناقات المرورية.

واتفق رؤساء المراكز والأقسام التابعة للمديرية على عدة نقاط مهمة للمضي قدمًا في العمل، والسير بها إلى الأمام، فيما حثهم “البسطة” على تنسيق الجهود بين المراكز والأقسام؛ من أجل العمل والارتقاء بالمؤسسة الشرطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية