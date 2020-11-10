الترجمان: البعثة الأممية تحاول الإستفادة بأكبر قدر مما تحقق من الحوار العسكري

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان إن الخطوات الواثقة للجنة “5+5” ستلقي بظلالها على التناقض الجامع في تونس لكثير من الشخصيات التي لاتحظى بالقبول ولاتعبر عن الواقع.

الترجمان وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس أشار إلى أن البعثة الأممية تحاول أن تستفيد بأكبر قدر مما تحقق من الحوار العسكري ورسخ ثوابت يبحث عنها الليبيون جميعًا من قبيل تفكيك المليشيات وجمع السلاح والسيطرة على كامل الحدود. وهذا سر النجاح بحيث يذهب الجميع لخيارتهم السياسية وهم مؤمّنين على أنفسهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية