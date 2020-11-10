تباين أسعار العملات الدولية في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقابل آخر تداولات أمس الإثنين.

وزاد سعر الدولار الأميركي قرشا، مسجلا 6.29 دينار، مقابل 6.28 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في المقابل، انخفض اليورو سبعة قروش، ليباع بـ7.38 دينار، مقابل 7.45 دينار أمس، وثبت الجنيه الاسترليني عند مستوى 8.20 دينار.

كما صعدت الليرة التركية مسجلة 0.77 دينار، مقابل 0.74 دينار أمس، وهبط الدينار التونسي لسعر 2.28 دينار، مقابل 2.31 دينار أمس.

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