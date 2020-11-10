«مركز مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل 970 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (246).

واستلم المركز عدد (4221) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (296) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1170) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (110) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (102) عينة، مختبر مركز مصراته الطبي عدد (29) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (113) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (478) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (56) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3251) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (970) عينة موجبة لفيروس كورونا (657 جديدة + 313 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 395 حالة جديدة

عدد 105 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 100 حالة جديدة

3.جنزور

عدد 10 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

4.زليتن

عدد 24 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

5.مصراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 109 حالة مخالطة

6.ترهونة

عدد 12 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

7.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

8.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

9.زواره

عدد 4 حالة مخالطة

10.سواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

11.الرياينة

عدد 10 حالة جديدة

12.سبها

عدد 6 حالة جديدة

13.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

15.بنت بيه

عدد 2 حالة جديدة

16.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.البوانيس

عدد 1 حالة مخالطة

18.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

19.الماية

عدد 9 حالة جديدة

20.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

21.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

22.سرت

عدد 8 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

23.اجدابيا

عدد 6 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

24.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

25.قصر بن غشير

عدد 12 حالة جديدة

26.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

28.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

29.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

30.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

31.الجميل

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

32.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

33.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

34.جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

35.الزنتان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

36.الحرابة

عدد 3 حالة جديدة

37.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 732 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 556 حالة في طرابلس

2.عدد 24 حالة في صرمان

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 41 حالة في سبها

5.عدد 26 حالة في الرحيبات

6.عدد 25 حالة في غريان

7.عدد 10 حالات في سرت

8.عدد 8 حالات في مصراته

9.عدد 2 حالة في الكفرة

10.عدد 9 حالات في العجيلات

11.عدد 4 حالات في الزاوية الجنوب

12.عدد 15 حالة في زليتن

13.عدد 9 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 3 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في زلطن

3.عدد 1 حالة في العجيلات

4.عدد 1 حالة في الخمس

5.عدد 1 حالة في باطن الجبل

6.عدد 2 حالة في اجدابيا

7.عدد 1 حالة في الرحيبات

8.عدد 1 حالة في مسلاتة

9.عدد 1 حالة في الكفرة

10.عدد 1 حالة في القلعة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 70010

2.الحالات النشطة : 27541

3.المتعافين : 41512

4.الوفيات : 957