الشاذلي : فنادق تونس تعج بالاستخبارات التي تُسير الملتقى السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علّقت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، على انطلاق الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس، على مدار ستة أيام، بحضور مختلف أطراف الصراع، ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الشاذلي قالت في تدوينة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “قيسبوك”، أن تونس استضافت عام 2012م، مؤتمر أصدقاء سوريا.

واعتبرت أن التاريخ يُعيد نفسه، لتحتضن تونس مؤتمر الحوار الليبي الليبي في نسخة جديدة لـ”أصدقاء سوريا”، مُستدركة “المضحك أن المرزوقي يتكرر في شخص قيس سعيد الذي يصر على أن يكون الحوار “ليبي – ليبي”.

وكشفت المحامية التونسية، أن فنادق بلادها تعج هذه الأيام بالاستخبارات الخارجية التي تتحكم وتُسير هذا الحوار، مُختتمة “أنا متأكدة أن ذلك ليس من وراء ستار بل بكل وقاحة وفجاجة”، حسب قولها.

وانطلق، صباح أمس الإثنين، الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس، على مدار ستة أيام، بحضور مختلف أطراف الصراع، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لبحث حلحلة الأزمة الليبية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.