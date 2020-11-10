الخارجية البريطانية: اجتماع تونس فرصة للتوصل لتسوية شاملة في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ندوة الحوار السياسي الليبي في تونس فرصة لإحراز تقدم حقيقي للوصول لتسوية سياسية تشمل الجميع في ليبيا.

وأوضحت الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحوار في تونس فرصة للبناء على أسس وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرا.

وحثت بريطانيا جميع الليبيين والمجتمع الدولي على انتهاز هذه اللحظة عن طريق دعم البعثة الأممية.

وكان قد انطلق في وقت سابق اليوم ملتقى الحوار بتونس بمشاركة عدد من الأطياف الليبية لبحث الأوضاع في البلاد.

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