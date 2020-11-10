لودريان: الملتقى السياسي الليبي إشارة مشجعة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتنظيم المنتدى السياسي الليبي في تونس، إشارات مشجعة فيما يخص الأزمة الليبية.

لودريان شدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وأهمية احترام الالتزامات التي تم التعهد بها.

وأوضح أن فرنسا والمغرب تتقاسمان الانشغالات نفسها، وتعتزمان مواصلة تنسيقهما لتعزيز الدينامية الإيجابية على مسار حل الأزمة الليبية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب وفرنسا يوليان اهتمامًا خاصًا بالاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية استضافت جلسات الحوار الليبي التي مكنت من إحراز تقدم في هذا الملف.

ودعا بوريطة إلى الاستفادة لأقصى حد من التطورات الإيجابية في القضية الليبية، خاصة مع وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية.

وانطلقت أمس الإثنين، الاجتماعات المباشرة للمشاورات الليبية في العاصمة التونسية، حيث يشارك 75 شخصًا من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء مباشر للملتقى السياسي الليبي الشامل.

وفي بيان إعلامي سابق، أوضحت البعثة الأممية أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي- ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراريه 2510 و2542.