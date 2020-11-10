وصول وفد «الوفاق» المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية بسرت

وصل وفد حكومة الوفاق المشارك في اجتماعات لجنة العشرة، «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، المقرر عقدها في سرت.

وهبطت طائرة الوفد في في رأس لانوف، ثم توجه الوفد برا إلى المدينة، حسب بيان عملية «بركان الغضب»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن طائرة الوفد لم تهبط في مطار القرضابية بسرت بسبب تمركز عناصر مجموعة «فاغنر» بها، حيث «نشروا منظومات دفاعية وأجهزة تشويش بكثرة في المطار، يصعب إخفاؤها، ولا يسمحون بالهبوط فيه».

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