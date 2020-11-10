«امغيب»: اجتماع لجنة «5+5» في سرت أكثر جدوى من حوار تونس

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن “اجتماع لجنة 5+5 أكثر جدوى من حوار تونس فيجب أن يدعم اعلامياً ويؤيد شعبيًا “.

وأضاف “امغيب” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: “كل المهتمين بالأمور السياسية في العالم أجمع، يعرفون جيداً ان المشكل الليبي في الأساس امنياً وليس سياسياً ، اتفاقات مباركة تمت في جنيف وغدامس تخطو أول خطواتها اليوم في مدينة سرت، أسال الله أن يوفق أبناء المؤسسة الواحدة وأن يوحد صفهم وينصرهم على أعداء الوطن”.

وتابع؛ “اليوم يجتمع ضباط الجيش الليبي شرقاً وغرباً في مدينة سرت يقدم الأقل رتبة منهم التحية لمن هو أكبر منه رتبة دون إجبار من أحد وبكل ود و سعادة يحذوهم الامل ويغمرهم التفاؤل معتمدين على رصيد ليس بالقليل من الوطنية وحب هذا التراب الطاهر”.

وأردف؛ “يضعون مصلحة بلادهم فوق كل المصالح ويقدمون حماية أرضهم وشعبهم ومقدراتهم على كل المكاسب والمنافع الشخصية دون طمع في سلطة او جاه او سلطان ، حفظكم الله رجال جيشنا الابطال ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لخدمة الوطن”.