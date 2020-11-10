عقوب يوجه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات تحسبا لموجة الطقس السيئ

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب برفع حالة التأهب والطوارئ في المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقرى والبلديات؛ تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها مناطق الشمال الشرقي، حيث تتساقط أمطار غزيرة.

وشدد على ضرورة تطبيق خطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع، والتأكد من جاهزية المعدات الطبية المطلوبة لمواجهة أي طارئ، وتفعيل خطة الاستدعاء المباشر للعناصر الطبية وللأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، حسب بيان إدارة الإعلام في الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وطالب عقوب بتشكيل غرفة طوارئ تضم ممثلين عن المستشفيات وجهاز الإسعاف والطوارئ؛ لحصر الاحتياجات الصحية، وضمان تقديم الأدوية الأساسية والدعم التقني، وتعزيز ترصُّد الأمراض وتفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية للمواطنين.

كما دعت وزارة الصحة كافة المرافق الصحية إلى التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات لسرعة تقديم الخدمة، مشيرة إلى أنها على تواصل مع الجميع للاطمئنان على الاستعدادات.

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