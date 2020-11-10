العسومي يطالب الأطراف الليبية بتغليب مصلحة الوطن لإنهاء التدخلات الأجنبية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة الذي بدأ أمس الاثنين يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول هامة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.

وطالب العسومي جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكلٍ بناءٍ في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة ليبيا على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وثمَّن العسومي الجهود التي بذلتها تونس لاستضافة جلسات الحوار بين الليبيين، وحرصها الشديد على تهيئة وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار وتحقيق الهدف المنشود منه.

وأكد رئيس البرلمان العربي على استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

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