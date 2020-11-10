الخارجية البريطانية: حوار تونس فرصة للوصول لتسوية تشمل الجميع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس يعد فرصة لإحراز تقدم حقيقي للوصول لتسوية سياسية تشمل الجميع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن ملتقى “الحوار السياسي الليبي فرصة لإحراز تقدم حقيقي للوصول لتسوية سياسية تشمل الجميع في ليبيا والبناء على أسس وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرا”.

وحثت بريطانيا جميع الليبيين والمجتمع الدولي على انتهاز هذه اللحظة عن طريق دعم البعثة الأممية للدعم في ليبيا.