برعاية أممية.. لجنة 5+5 تتوجه إلى سرت

وصل وفدا اللجنة العسكرية “5+5″، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار ميناء السدرة بمدينة راس لانوف، الذي كان نقطة الالتقاء؛ قُبيل التوجه إلى مدينة سرت التي تحتضن اجتماعاتهما القادمة.

وعلمت “218” من مصدر مطلع أن الوفدين توجها إلى سرت بعد انسحاب مرتزقة الطرفين من مواقعهم، واستلام رتل للأمم المتحدة عدة مواقع منها قاعدة واغادوغو ومجمع الأمانات وفندق المهاري.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت، في بيان لها، أن اللجنة العسكرية المشتركة ستعقد الجولة الثانية من محادثاتها الداخلية في مدينة سرت لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وعقدت اللجنة مطلع الشهر الجاري جولة مفاوضات أكد المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، حينها، أنها حققت توافقاً كبيراً بين الطرفين.

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