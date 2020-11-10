حزب التضامن الوطني: الليبيون يريد الاحتكام إلى الإنتخابات التي تعد السبيل الأمثل للتداول السلمي على السلطة

ليبيا – قال حزب التضامن الوطني إن ليبيا كغيرها من شعوب الأرض تعتقد بأن الانتخابات والاحتكام إلى الصندوق هو السبيل الأمثل للتداول السلمي على السلطة، وإن كان ما جرى في أمريكا شأن أمريكي صرف، واستحقاق للشعب الأمريكي في اختيار رئيس دولتهم والتداول السلمي على السلطة وفقًا لما يرتضونه من ديمقراطية، إلا أن نتائج هذه الانتخابات قد تؤثر على مجريات الأحداث في ليبيا.

الحزب أضاف في بيان له: “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحزب الديموقراطي برئاسة أوباما قد كان سندًا للجماعات الإسلامية أثناء (الربيع العربي) وبالطبع ستكون هناك تأثيرات على الملف الليبي، ففي الوقت الذي غضت فيه أمريكا البصر على ما قامت به دولة تركيا من تدخل عسكري مباشر وتزويد المليشيات بالسلاح والمرتزقة لدعمهم في الغرب الليبي، فإننا نعتقد بأن أمريكا في عهدها الجديد لن تسمح لتركيا بالاستمرار في ممارسة الغطرسة وتهديد السلم والأمن الدولي، خاصة أنها عضوً في حلف الناتو، وأن هذا الحلف سيلقى اهتمامًا وعناية أكبر من الإدارة الديموقراطية”.

وأشار إلى أنه ما زال بإمكان الإدارة الأمريكية أن تعيد النظر في سياساتها الداعمة لتركيا، خاصة تلك السياسات العدوانية في مناطق الشرق الأوسط، وشرق المتوسط، والقوقاز، وشمال أفريقيا، وتشجيع تركيا على الانسحاب من الغرب الليبي، وهذا ما ألمح إليه بايدن في حملته الانتخابية.

كما أردف: “ونظرًا لما يمثله موقع ليبيا الاستراتيجي، وحجم ثرواتها، يجعلها تستهوي كل الأنظمة السياسية، والإدارة الأمريكية الجديدة ليست استثناء، وستسعى الإدارة الجديدة جاهدة إلى استقطاب هذا الفضاء لإبعاد الروس والأتراك عنه وما على الإدارة الأمريكية الجديدة إلا الوقوف على مسافة واحدة من كل الليبيين والتعامل معهم على أنهم شعب قد بلغ سن الرشد، وتقديم الدعم الدولي والمساعدات الفنية واللوجستية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها”.