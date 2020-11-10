«البرلمان العربي» يرحب ببدء «الحوار الليبي» في تونس

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بانطلاق جلسات «الحوار السياسي الليبي» الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة، ويهدف إلى «مناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل إجماع وطني وتمثل جميع أطياف الشعب الليبي».

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن «هذا الحوار يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا»، مُطالباً جميع الأطراف الليبية بـ«الانخراط بشكلٍ بناءٍ في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم».

وثمَّن العسومي «الجهود المُخلصة التي بذلتها تونس لاستضافة جلسات الحوار بين الأشقاء الليبيين، وحرصها الشديد على تهيئة وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح الحوار وتحقيق الهدف المنشود منه»، مؤكداً استعداد «البرلمان العربي» التام لتقديم «أشكال الدعم كل والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيدة لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار».