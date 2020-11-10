منجي الحامدي: حوار تونس نقطة إنطلاق الحل السياسي الشامل في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية التونسي السابق والمبعوث الأممي السابق في مالي منجي الحامدي أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد حاليا في تونس يمثل نقطة انطلاق الحل السياسي الشامل للأزمة.

وأكد منجي الحامدي, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, أن ملتقى حوار تونس سيؤدي إلى ترجمة الاتفاق العسكري الموقع في جنيف وغدامس على أرض الواقع.

وأضاف الحامدي أن أهمية حوار تونس تكمن في أن الفرقاء الليبيين يجتمعون لأول مرة في ظل أجواء من التفاؤل وفي ظل وجود دعم اقليمي ودولي قوي للملتقى.

وأكد منجي الحامدي أن الاتفاق العسكري أهم من الإتفاق السياسي لأن وقف إطلاق النار سيمكن من تحقيق وتنفيذ الحل السياسي.

كما أكد وزير الخارجية التونسي السابق أن هناك مؤشرات إيجابية هامة لنجاح الحوار السياسي الليبي بتونس, ملاحظا في المقابل وجود تحديات في مسار تطبيق الاتفاق بالنسبة للسلطة المؤقتة المقبلة.

وأوضح أن هذه التحديات تكمن في تفكيك المليشيات وجمع السلاح وإنهاء التدخل العسكري الأجنبي.

ولفت الحامدي إلى أن التحديات المذكورة صعبة ولكن ليست مستحيلة وهي تتطلب تنازلات من كل الأطراف الليبية, كما تتطلب إرادة دولية لدعم الحكومة المؤقتة المقبلة في قيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى تنظيم انتخابات عامة.