عقوب يوجه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات

أخبار ليبيا 24 – خبر

وجه وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب برفع حالة التأهب والطوارئ في المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقرى والبلديات تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها مناطق الشمال الشرقي حيث تتساقط أمطار غزيرة.

عقوب شدد على ضرورة تطبيق خطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع والتأكد من جاهزية المعدات الطبية المطلوبة لمواجهة أي طارئ وتفعيل خطة الاستدعاء المباشر للعناصر الطبية وللأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ حسب بيان إدارة الإعلام في الوزارة على صفحتها في فيسبوك الثلاثاء.

وطالب وزير الصحة بتشكيل غرفة طوارئ تضم ممثلين عن المستشفيات وجهاز الإسعاف والطوارئ لحصر الاحتياجات الصحية وضمان تقديم الأدوية الأساسية والدعم التقني وتعزيز ترصُّد الأمراض وتفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية للمواطنين.