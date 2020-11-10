غوتيريش: مستقبل ليبيا يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو سياسية

ليبيا – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفرصة متاحة الآن من خلال الملتقى السياسي في تونس لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا.

غوتيريش أشار وفقًا لـ”سكاي نيوز” إلى أن التوافق بين الليبيين هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك الهدف.

كما أكد على ضرورة التقيد بضمان حظر السلاح المفروض على ليبيا، وعدم انتهاكه من قبل أي قوى خارجية، مشيرًا إلى أن مستقبل ليبيا يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو سياسية.

ولفت إلى أن اتفاق جنيف خطوة للأمام مهدت للحوار السياسي في تونس، مشددًا على أن الوقت قد حان لصناعة المستقبل في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية