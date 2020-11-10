“الليبية للحديد والصلب” تعلن بدء عمليات تشغيل فرن مصنع “الدرفلة”

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن بدء عمليات تشغيل فرن مصنع “الدرفلة” على الساخن، بعد توقف دام أسبوع.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، إن هذا التوقف كان بسبب عملية التبريد؛ إذ جرت عملية التبريد لتجهيز المصنع، قبل أن يباشر العمال بالمصنع، إزالة الترسّبات الموجودة داخله، وكذلك ترميم بعض الجوانب الحرارية.

من جهته، قال مدير إدارة المصنع، في البيان ذاته، إن عملية التشغيل تتطلب الوصول بحرارة الفرن إلى 1250 درجة مئوية.

وأشار إلى أن عودة مصنع “الدرفلة” إلى نشاطه سيساهم في تغطية احتياجات السوق.

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