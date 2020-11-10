كرموس: انحراف البعثة الأممية عن حدود مهمتها دفع مجلسي النواب والدولة للتوافق

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس على مجريات الحوار في تونس.

كرموس قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “وفقًا لمجريات الأحداث قبل انعقاد ملتقى تونس، فإن هناك مؤشرات إيجابية تدل على أن هذا الحوار سينتج عنه توافقات كبيرة فيما يتعلق بالمسائل الدستورية والسلطة التنفيذية”.

وأشار إلى أن انحراف البعثة الأممية عن حدود مهمتها كان له الأثر الإيجابي في تحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة، حيث استشعر الطرفان خطورة ما تقوم به البعثة من تجاوز لهما، ما جعلهما يسعيان نحو التواصل؛ وهو ما حصل فعلًا في دولة المغرب حيث أن لقاءات بوزنيقة حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتوافق على المناصب السيادية، وكذلك السلطة التنفيذية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية