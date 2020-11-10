التكبالي: الكلمات الافتتاحية بالحوار الليبي لم تتضمّن مؤشرات على وجود توافقات

ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي في تونس انعقدت في مطلق السرية، حيث طُلب من المشاركين إغلاق هواتفهم وتم منع وسائل الإعلام من مواكبة الجلسة وفحواها، مشيرًا إلى أن اليوم الأول اقتصر على تقديم بعض الخطابات العامة من قبيل أن الحوار يجري وفق ثلاثة مسارات، اقتصادي وسياسي وعسكري، وما عدا ذلك لم تشهد جلسة اليوم الأول تقدمًا يُذكر.

التكبالي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الثلاثاء أضاف أن الأيام القادمة قد تحرز تقدمًا تتضح معه الرؤية بخصوص المخرجات الممكنة للحوار، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال الذي تم نشره لا يتضمن بالتفصيل التفاهمات الممكنة ومحاور الاهتمام المشترك لدى المشاركين في الحوار.

وأكد أن الكلمات الافتتاحية التي ألقيت في الجلسة الأولى لم تتضمّن مؤشرات على وجود توافقات بشأن المحاور الرئيسية والمخرجات الممكنة للحوار الليبي، وفق تعبيره.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية