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مغيب: اجتماع سرت لايقل أهمية عن حوار تونس

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال النائب سعيد مغيب إن اجتماع لجنة 5+5  في سرت اكثر جدوى من حوار تونس.

وطالب مغيب في تدوينة على الفيسبوك أن  يدعم  هذا الاجتماع اعلامياً ويؤيد شعبياً .

وأضاف مغيب” كل المهتمين بالامور السياسية في العالم أجمع، يعرفون جيداً ان المشكل الليبي في الأساس امنياً وليس سياسياً ، اتفاقات مباركة تمت في جنيف وغدامس تخطو اول خطواتها اليوم في مدينة سرت، اسال الله ان يوفق ابناء المؤسسة الواحدة وان يوحد صفهم وينصرهم على اعداء الوطن” .

وقال مغيب في تدوينته” اليوم يجتمع ضباط الجيش الليبي شرقاً وغرباً في مدينة سرت يقدم الأقل رتبة منهم التحية لمن هو أكبر منه رتبة دون إجبار من أحد وبكل ود و سعادة يحذوهم الامل ويغمرهم التفائل معتمدين على رصيد ليس بالقليل من الوطنية وحب هذا التراب الطاهر ، يضعون مصلحة بلادهم فوق كل المصالح ويقدمون حماية ارضهم وشعبهم ومقدراتهم على كل المكاسب والمنافع الشخصية دون طمع في سلطة او جاه او سلطان ، حفظكم الله رجال جيشنا الابطال ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لخدمة الوطن” .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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