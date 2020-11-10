بالصور: اختتام تدريب «مكافحة الشغب» لمنتسبي إدارة إنفاذ القانون في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اختتام دورة تدريبية لمنتسبي إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، في مجال مكافحة الشغب.

وجرت الدورة في مقر الإدارة، أمس الإثنين، تحت إشراف شركة روز بارتنرز البريطانية للاستشارات الأمنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الدورة تأتي في إطار رفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية في العمل الأمني، وقد جرى منح المشاركين شهائد لإكمال البرنامج التدريبي، بحضور رئيس الفرع وخبراء التدريب بالشركة.

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