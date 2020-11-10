البعثة الأممية: المجتمعون في تونس يواصلون مناقشة مسودة خارطة الطريق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

يواصل المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مناقشة مسودة خارطة الطريق.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” انطلاق أعمال اليوم الثاني من “ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنشيد الوطني الليبي” مبينة أن أعضاء الملتقى الـ 75 مشارك ومشاركة باشروا أعمالهم مستشعرين الروح الوطنية والهدف المشترك، وذلك بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(بالإنابة)، ستيفاني وليامز”.

وأوضحت البعثة أن أعمال اليوم تركزت على استكمال المناقشات التي بدأت في اليوم الأول لمسودة خارطة الطريق، واستيعاب الملاحظات التي يُجمِع ويتوافق عليها الأعضاء.

وترحمت وليامز على الفقيدين محمود جبريل والشيخ الطيب الشريف العبيدي اللذين كانا ضمن المدعوين للمشاركة في الجولة الأولى من المسار السياسي في جنيف مطلع العام الجاري