في اجتماع سري.. الغنوشي يلتقي وفد الوفاق المشاركين في في ملتقى تونس

التقى زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في اجتماع سري أمس الإثنين، أعضاء من وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة، في منزله بضواحي العاصمة تونس.

وأفادت مصادر صحفية، أنه قبيل الحوار الذي انتظم برعاية أممية، عُقد في منزل الغنوشي الموجود في ضواحي العاصمة التونسية اجتماع سري جمع جزءا من الوفد، وحضره أيضا المكلف بالشؤون الخارجية في حزب النهضة رفيق عبد السلام.

وندد العديد من المتابعين بالتحرك الغنوشي، مشيرين إلى أنه محاولة لإفشال عملية السلام في ليبيا، وضرب أسس التعايش السلمي في سبيل خدمة الإملاءات التركية.

وأشار عدد من المراقبين إلى أن أنقرة تتورط في الصراع الليبي بدعمها مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس طمعا في موارد البلد الغني بالنفط.

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