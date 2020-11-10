حملة مشتركة من «الكهرباء» و«دفاع الوفاق» تزيل توصيلات غير شرعية بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية في مناطق أبوستة والحشان وعرادة بالعاصمة طرابلس، وحث أصحاب المحال التجارية بهذه المناطق على سداد ما عليهم من التزامات وتركيب عدادات كهرباء.

جاء ذلك ضمن اليوم الثالث للحملة التي تنفذها الشركة العامة للكهرباء بالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق لإزالة المخالفات وحث أصحاب المحال التجارية على الوفاء بالتزاماتهم، وذلك بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين التي تقع تلك المحال في نطاق حدودها الإدارية، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

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وأشارت الشركة إلى أن هذه الحملة تشمل جميع المناطق والأحياء في العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء دعت في نوفمبر الماضي أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية إلى سداد ما عليهم من ديون متراكمة، من أجل رفع مستوى أدائها ودعمها لتوفير المصاريف التشغيلية. وجاء ذلك في وقت قدر فيه ديوان المحاسبة خسائر الشركة بنحو 130% من رأس مالها، البالغ مليارين و408 ملايين دينار.

وتشتكي الشركة منذ فترة من استمرار الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، وذلك من خلال بناء أسوار على أعمدة الإنارة مما يصعب صيانتها، فضلًا عن التوصيلات غير الشرعية؛ وذلك بعد صيف صعب مر به الليبيون مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، نتيجة المشاكل التي عانتها الشبكة.



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