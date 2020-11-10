البعثة الأممية تعلن المبادئ الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2020

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المبادئ الأساسية الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبينت البعثة أن المبادئ في تتمثل في ست نقاط أساسية هي الشمولية: حيث يعتبر جميع المشاركين في عملية الحوار متساوين ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث وطرح وجهات نظرهم وتتعهد البعثة بتدوين وتسجيل جميع النقاط، سواء كانت تمثل رأي الأغلبية أم لا.

ومن بين المبادئ أيضا الشفافية: حيث يتم اتخاذ جميع القرارات بشكل جماعي، ولن يُعتبر أي قرار قرارا نهائيا حتى يتم التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي كما أن من بين المبادئ أيضا الكفاءة: حيث أن هدف جميع المشاركين هو الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد. ولذا سوف تقترح البعثة قواعد وآليات لتيسير المناقشة وإحداث توافق كاف في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية.

وتشتمل المبادئ أيضا على التعددية القائمة على تنوع وجهات النظر بين الليبيين حيث دعت البعثة المشارکين في الحوار إلى السعي إلى إيجاد حلول توافقية وينبغي أن تستوعب النتائج جميع المكونات الاجتماعية والمناطق الليبية الرئيسية ومختلف وجهات النظر.

وتتضمن المبادئ أيضا روح الفريق حيث ينبغي أن تجرى المناقشات في جو من الاحترام والروح الأخوية المتبادلة وسيتم التركيز على التوصل إلى توافق كبير بين المشاركين بشأن القرارات الرئيسية.

كما تشتمل المبادئ أيضا على الوطنية حيث يتم اتخاذ القرارات من أجل تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والضيقة، من أجل تعزيز الوحدة ضد الانقسام واستعادة السيادة، وتمكين المؤسسات الليبية الشرعية.