الوافي يطالب البعثة الأممية بتقنين الحكومة وتكليفها بالتأسيس لإجراء انتخابات

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، الشريف الوافي، إن “الاتجاه نحو الانتخابات في ليبيا لابد أن يستند إلى قاعدة دستورية”، مبينا أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وسعت الدائرة كثيرًا في حوار تونس حيث يتواجد 75 شخصًا في مكان واحد في برنامج مضغوط جدًا حيث انتهى اليوم الأول من الأيام الأربعة الذي ناقش المبادئ الحاكمة”.

وأوضح الوافي في تصريحات تلفزيونية أنه “عندما يكون النقاش حول أن تكون الحكومة في سنة ونص وقابلة للتجديد 6 أِشهر أخرى تكون بتركيبة كبيرة”، مطالبا بأن تكون الحكومة مقننة ومن مهامها الرئيسية التأسيس لقاعدة دستورية وهي الانتخابات”.

واعتبر الوافي، أن سياسات البعثة الأممية غامضة، حيث تسعى البعثة لتحقيق أهداف معينة من خلال استقطاع الوقت من الحضور،

وأشار الوافي، إلى أن ” البعثة الأممية رمت جزرة المناصب وعصاة العقوبات، لذا فتركيز الجميع منصب على ما سيتحقق من مناصب وتقاسم للسلطة”.

وكشف الوافي، أنه “تم الاتفاق في بوزنيقة على توزيع الوظائف السيادية السبعة فقط، ولكن في حوار تونس يتم النقاش حول حكومة ووزراء”.

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