اغتيال الناشطة «حنان البرعصي» والداخلية تعلن مباشرتها التحقيق في الجريمة

أمرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بفتح التحقيقات وجمع الأدلة في جريمة اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي المشهورة ب «عزوز برقة»

واغتال أحد المسلحين المجهولين، اليوم الثلاثاء، الناشطة الحقوقية والمحامية حنان البرعصي المشهورة بـ«عزوز برقة» بوابل من الرصاص أرداها قتيلة في الحال.

وقال شهود عيان للحادث أن الواقعة حدثت أمام أحد المحال التجارية في شارع 20 بمدينة بنغازي، حينما فتح شخص مجهول النار على المحامية حنان البرعصي.

وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى الجلاء ببنغازي.