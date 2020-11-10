اغتيال الناشطة «حنان البرعصي» والداخلية تعلن مباشرتها التحقيق في الجريمة

أمرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بفتح التحقيقات وجمع الأدلة في جريمة اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي المشهورة ب «عزوز برقة»
واغتال أحد المسلحين المجهولين، اليوم الثلاثاء، الناشطة الحقوقية والمحامية حنان البرعصي المشهورة بـ«عزوز برقة» بوابل من الرصاص أرداها قتيلة في الحال.
وقال شهود عيان للحادث أن الواقعة حدثت أمام أحد المحال التجارية في شارع 20 بمدينة بنغازي، حينما فتح شخص مجهول النار على المحامية حنان البرعصي.
وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى الجلاء ببنغازي.
أضف تعليقـك